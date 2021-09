Neuer Job für Sebastian Dicke. Ab Oktober wird der Manager die Leitung der digitalen & technischen Ausrichtung der OMG Schweiz übernehmen. In dieser neu geschaffenen Position wird er zukünftig als CDO die Digitalabteilung verantworten. Konkret bedeutet das er jetzt die Bereiche Strategie, Transformation, Product Development, Data, Technologie und E-Commerce führt."Zuvor war Dicke bei verschiedenen Agenturnetzwerken tätig, zuletzt in der Funktion als Managing Director der iProspect. Hier war er verantwortlich für Dentsu X, iProspect und das digitale Media-Geschäft der Dentsu international in der Schweiz."Mit seiner einzigartigen digitalen Expertise wird er die digitale Transformation unserer Branche mit unseren Kunden erfolgreich und nachhaltig gestalten", erklärt Jens Brecht, CEO Omnicom Media Group Schweiz.Dicke will dabei besonders die Bedürfnisse der Auftraggeber im Blick haben. "In allen unseren Überlegungen werden wir weiterhin den Fokus auf unsere Kunden behalten, um gemeinsam eine stetige Weiterentwicklung der Branche voranzutreiben."