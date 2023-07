Swing Kitchen

Die jüngste Swing Kitchen: in München

Die österreichischen Vegan-Pioniere Charly und Irene Schillinger bauen ihre umwelt- und tierfreundliche Markenwelt an sechs weiteren Standorten aus. Ende dieses Jahres könnten es 18 Restaurants in Österreich, Deutschland und in der Schweiz sein.

Schon feste Termine gibt es für vier neue Locations in Basel, Zürich, Leipzig sowie in der Geburtsstadt der Swing Kitchen: in Wien. Auß