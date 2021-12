Kaum jemand hat den Mountainbike Sport in den letzten 15 Jahren so geprägt wie die Schweizer Nino Schurter und Ralph Näf. Der Bündner Nino Schurter ist amtierender Weltmeister. Der Olympiasieger von 2016 trägt das begehrte Regenbogen-Trikot nun schon zum neunten Mal. Der Thurgauer Ralph Näf ist seit fünf Jahren erfolgreicher Team-Chef (in seinem Team fuhr der Berner Mathias Flückiger zu Olympia-Silber) und durfte sich in seiner Karriere als Profibiker Welt-, Europa- und Schweizermeister nennen. Nun bündeln die beiden ihr riesiges Knowhow und lancieren zusammen mit René Walker (Veranstalter Mountainbike Europameisterschaft 2013 Bern) und dem Vermarktungsprofi Lorenz Luginbühl (GFC Sports Management AG) ein neues Bike-Erlebnis.





"Wir wollen den nächsten Level erklimmen!", begründet Initiator Ralph Näf diesen Schritt. Neue Ideen, Fokus auf Organisation, Kommunikation und Technik sowie viel Liebe zum Mountainbike-Sport stehen dabei im Zentrum. In einer Rennserie messen sich die besten Mountainbikerinnen und Mountainbiker der Welt. Sie profitieren vom grössten Preisgeld, welches je in der Schweiz ausbezahlt wurde: 140'000 Franken werden an den drei Rennen sowie der Gesamtwertung ausbezahlt. Die Serie umfasst im ersten Jahr drei Veranstaltungen.



Bike-Fans erleben im Event Village der jeweiligen Regionen alles, was das Bike-Herz höherschlagen lässt, von Spielen für Kinder, über Ausstellungen von Ausrüstern bis hin zu persönlichen Begegnungen mit den Profis. "Auf grosses Interesse werden auch die Touren für Breitensportlerinnen und -sportler stossen", ist Mitinitiant René Walker überzeugt. Auf dem Bike entdecken Interessierte die jeweilige Region geografisch und kulinarisch.

