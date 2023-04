NZZ

Die WEMF AG für Werbemedienforschung hat die neusten Daten über die Leserschaft von Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Diese zeigen, dass die "Neue Zürcher Zeitung" 25’000 neue Leserinnen und Leser und die "NZZ am Sonntag" 20’000 neue Leserinnen und Leser im Vergleich zur Vorperiode hinzugewinnen konnten und in der Gesamtschau 228’000 beziehungsweise 325’000 Leserinnen und Leser in der Deutsch- und Westschweiz erreichen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt werden konnte und die gedruckten Zeitungen des Unternehmens NZZ ihre Stellung bei einer gut gebildeten, kaufkräftigen und sehr loyalen Leserschaft ausbauen konnten.

Die Ergebnisse der WEMF-Studie MACH Basic 2023-1 basieren auf rund 30’000 Interviews, die zwischen Oktober 2020 und September 2022 durchgefü