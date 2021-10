Sigrun Albert verlässt die NZZ und die Schweiz. Die Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der NZZ wird im April Hauptgeschäftsführerin des Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Berlin. Sie folgt dort auf Dietmar Wolff, der nach 17 Jahren im Amt des Hauptgeschäftsführers auf eigenen Wunsch zunächst in eine Altersteilzeit und anschließend in den Ruhestand gehen wird.



Albert arbeitet seit August 2019 für die NZZ. Als Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet sie seither die Entwicklung und das Management des gesamten Produktportfolios. Zudem ist sie verantwortlich für die Steuerung des Zurich Film Festivals (ZFF) und des Bauinformationsdienstes Bindexis und als Verwaltungsrätin für CH Media sowie Architonic, der Online-Community für Architektur und Design, tätig. "Sigrun Albert hat den Bereich Produkte erfolgreich weiterentwickelt. Sie hat eine leistungsstarke, ergebnisorientierte Organisation geschaffen sowie die Entwicklung strategischer Roadmaps und neuer agiler Prozesse konsequent vorangetrieben", sagt Felix Graf, CEO der NZZ.Wer Sigrun Albert bei der NZZ nachfolgt ist derzeit noch unklar.