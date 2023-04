zVg

Isabelle Welton

Stabübergabe bei der NZZ: Nach zehn Jahren als Verwaltungsratspräsident hat Etienne Jornod am Samstag bei der 155. ordentlichen Generalversammlung der AG für die Neue Zürcher Zeitung das Amt wie angekündigt an Isabelle Welton übergeben. Christoph Schmid wurde als Vizepräsident bestätigt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Florian Harms und Thomas D. Meyer.

Sie folgen auf Etienne Jornod und Bernd Kundrun. Ausserdem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der beantragten Dividende in Höhe v