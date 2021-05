Anlässlich der heutigen Generalversammlung haben die Aktionärinnen und Aktionäre der AG für die Neue Zürcher Zeitung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates mit klarem Mehr zugestimmt. Die Generalversammlung wählte im Rahmen der Tagesordnung Isabelle Welton für eine weitere Amtsperiode und stimmte dem beantragten Verzicht auf eine Dividendenausschüttung zu.



"Der Verwaltungsrat begrüsst den Entscheid unserer Aktionäre, trotz gutem Konzernergebnis auf eine Dividende zu verzichten", sagt Verwaltungsratspräsident. «2020 war ein besonderes Jahr. Wir haben diverse Sparmassnahmen ergriffen und gleichzeitig Unterstützungsgelder von Bund und Kanton erhalten», so Etienne Jornod. Vor allem aus Solidarität mit den Mitarbeitenden und angesichts der immer noch unsicheren Pandemiefolgen sei dies ein richtiger Entscheid.Angesichts der aktuellen Pandemielage und in Übereinstimmung mit der entsprechenden Verordnung des Bundesrats hat der Verwaltungsrat beschlossen, wie im Vorjahr die ordentliche Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Diese wurden gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.