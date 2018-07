Vivi Kola erlebte in den 50er-Jahren die Glanzzeit und wurde zu einer der erfolgreichsten Sodamarken des Landes. Die Marke war auch Sponsorin der Tour de Suisse und offizielles Getränk der Velorennfahrer. 1986 wurde die Produktion aufgrund des Konkurrenzdrucks der amerikanischen Colas eingestellt, bevor sie 2010 wieder aufgenommen wurde.





Die berühmte Marke mit dem schwarz-weissen Etikett stammt aus Eglisau im Kanton Zürich und ist in bestimmten Migros-Filialen, in Bars und Restaurants in Zürich sowie in Pubs von St. Gallen bis Genf erhältlich. Heute werden jährlich mehr als eine halbe Million Flaschen verkauft. Die Agentur Numéro10 arbeitet an einer Kampagne, die das 80-jährige Bestehen von Vivi Kola würdig feiert. Den Anfang macht ein Spot, der im Kino und Online eingesetzt wird. pd/vg