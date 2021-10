Das norwegische Unternehmengibt bekannt, dass es 100 Prozent der Anteile an derübernommen hat. Testing Time wurde 2015 in der Schweiz gegründet und bietet eine Self-Service Plattform zur Rekrutierung von Testnutzern. Die geografische Präsenz wurde mittlerweile auf Deutschland, Österreich, Frankreich und das Vereinigte Königreich ausgeweitet. Die Marke bleibt innerhalb des Unternehmens erhalten und wird von den TestingTime-Gründern(CEO) und(CTO) geleitet.Zusammen sollen beiden Unternehmen einen Umsatz von 60 Millionen Euro erwirtschaften und dabei hohe Gewinne erzielen, heißt es in einem Pressestatement von Norstat.Die Norstat Gruppe ist nun in 14 europäischen Märkten mit mehr als 200 Vollzeitmitarbeitern und mehr als 1500 Teilzeitmitarbeitern präsent ist. Das Unternehmen wurde 1997 in Norwegen gegründet und ist heute der führende Datensammler für Marktforschungsdienstleistungen in Nordeuropa. Diese Akquisition markiert zugleich den Eintritt von Norstat in die Schweiz.Früher im Jahr hat das Unternehmen Norstat bereits den dänischen Anbieter DMA Research A/S übernommen und seine Position auf dem dänischen Markt gestärkt und in den Niederlanden wurden alle Anteile an Respondenten.nl BV erworben.Der Artikel ist zuerst bei planung&analyse erschienen, dem Schwestertitel von HORIZONT Swiss