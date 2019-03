Nielsen bezeichnet den Wechsel an der Spitze von Nielsen Alpine als "wichtigen Meilenstein" bei der Neuausrichtung, mit der sich Nielsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fit machen will. Im Zentrum stehe die Transformation "in ein modernes, produktorientiertes Technologieunternehmen".



Jens Ohlig löst Pedro Lima ab, der in eine andere Rolle wechseln wird. Lima hatte Nielsen Alpine seit 2018 als Market Leader vorübergehend geführt.

Diese Transformation wird Ohlig, der auf eine über 20-jährige Karriere in verschiedenen lokalen und internationalen Führungspositionen bei Nielsen zurückblickt, federführend umsetzen, die für das Unternehmen wichtigen Märkte in der D-A-CH-Region weiterentwickeln und die internationale Vernetzung vorantreiben. Dazu kann Ohlig auch auf seine Erfahrungen als Geschäftsführer von Nielsen Benelux und als Global Client Director für einen internationalen Großkunden in London sowie aus dem Bereich Sales und Marketing Effectiveness für Westeuropa, Kanada und den Pazifik-Raum zurückgreifen, den er für drei Jahre geführt hat.