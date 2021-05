nexum ist die Beratung und Agentur für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen Zeitalter. Das Unternehmen hilft seinen Kund*innen, ihre Geschäftsziele durch eine optimale User Experience und den kreativen Einsatz modernster Technologien zu erreichen. Als einer der grössten inhabergeführten digitalen Fullservice-Dienstleister im deutschsprachigen Raum beschäftigt die nexum über 220 Mitarbeiterinne nund Mitarbeiter. Nexum hat Büros in Köln (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Paderborn, Valencia und Amsterdam. In der Schweiz ist die Digitalberatung und -agentur in Bern, Zürich und Basel vertreten. Zu den Kundinnen und Kunden gehören unter anderem Adecco, Coop, Cosnova, Fresenius, Lufthansa Miles & More, Melitta, die Schweizerische Post und Swisscom.