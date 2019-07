Das Aufgabengebiet von Bethkenhagen umfasst die Steuerung aller PR- und Marketingaktivitäten des Unternehmens. Unterstützt wird sie dabei von Julia Holland, die seit dem 1. September vergangenen Jahres als Marketingmanagerin bei Nexum tätig ist. Die 25-Jährige war nach ihrem Abschluss im Dienstleistungsmarketing zwei Jahre im Projekt- und Kampagnenmanagement aktiv, unter anderem bei der Agentur Territory Influence.



Bethkenhagen ist seit dem 1. Mai 2018 bei Nexum an Bord und war bisher als Senior-Managerin Unternehmenskommunikation für die PR zuständig. Davor hatte sie mehr als 14 Jahre bei der Managementberatung Kienbaum Consultants International gearbeitet, zuletzt als Senior Expert in der Unternehmenskommunikation.Nexum ist an sieben Standorten in Deutschland und der Schweiz vertreten und beschäftigt insgesamt etwa 190 Mitarbeiter.