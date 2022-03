New Work-Umfrage

© IMAGO/Westend61 Jeder sechste Deutschschweizer Berufstätige würde gern dauerhaft im Home Office bleiben

16 Prozent der Berufstätigen in der Deutschschweiz würden gern auch in Zukunft vollständig zuhause arbeiten, weitere 16 Prozent bis zu drei Viertel ihrer Arbeitszeit. Die Pläne der Unternehmen sehen jedoch anders aus, zeigt eine Umfrage des Xing-Betreibers New Work.