„Die teilweise Zurückhaltung gegenüber Remote Work hat sich quasi in Luft aufgelöst“ Christoph Marty, Clear Channel Teilen

Seit dem Lockdown bis zu den ersten Öffnungsschritten haben fast alle unserer Officemitarbeitenden von zuhause aus gearbeitet. Mittlerweile sind gemäss unserem Schutzkonzept täglich höchstens 50 Prozent der Teams im Büro. Das klappt ausgezeichnet und die teilweise Zurückhaltung gegenüber Remote Work hat sich quasi in Luft aufgelöst.In unseren jährlichen Mitarbeiterumfragen hat sich gezeigt, dass sich Mitarbeitende vermehrt flexible Arbeitsmodelle wünschen. Unter dem Begriff Flexwork haben wir nun die Rahmenbedingungen für gleitende Arbeitszeit und Remote Working definiert und eingeführt - Beides beruht auf Freiwilligkeit.Da jeder Mitarbeitende einen voll ausgestatten Büroarbeitsplatz hat gibt es, ausser Laptop, keine weiteren Leistungen oder Vergütungen für Remote Working. Der Wunsch, weiterhin einen Arbeitsplatz zu haben, wurde auch klar in einer Befragung bestätigt, die wir vor der Einführung der neuen Regelung ergänzend gemacht haben. Die nun beschlossenen Veränderungen sind in die überarbeiteten allgemeinen Anstellungsbedingungen eingeflossen. Im Nicht-Pandemiefall wird sich wohl ein Mix von Büro und Remote- Work etablieren. Zusätzlich werden wir neue Jobs wo immer möglich in Teilzeitpensen oder Jobsharing ausschreiben.Wir setzen in der internen Kommunikation auf die App von Beekeeper, um alle Mitarbeitenden schnell und einfach zu erreichen und zu vernetzen, egal wo sie sich gerade befinden. Die App wurde vor 3 Jahren eingeführt, weil damit auch unsere Plakatanschläger, die über keinen Büroarbeitsplatz verfügen erreich werden. Dies hat die Kommunikation im März/April rund um Covid19 und Kurzarbeit deutlich erleichtert und die Nutzung war sehr intensiv. Was Zusammenarbeit betrifft sind wir bestens unterwegs mit Microsoft Teams.