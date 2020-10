„Wir orientieren uns dabei an Leistungszielen, nicht an Präsenzkontrollen“ Marcel Seiler, APG/SGA Teilen

Während den Corona-Beschränkungen ist die virtuelle Zusammenarbeit sprunghaft gestiegen. Bezüglich der Arbeitskultur hat sich die Flexibilität in Teamstrukturen und die Selbstkompetenz der Mitarbeitenden gesteigert. Inzwischen ist unsere Arbeitsplatzsituation aber so gestaltet, dass die Hygienevorschriften und Abstandsregeln im Büro und in der Logistik eingehalten werden können. Wir ermöglichen unseren Büro-Mitarbeitenden jedoch in Absprache mit den Vorgesetzten partiell im Home Office zu arbeiten. Im Home Office nimmt die Führung eine neue Form an: Die Fähigkeit, digital effizient und konzentriert kommunizieren zu können wird hier immer wichtiger. Gute Ergebnisse und hohe Produktivität erfordern zudem gegenseitiges Vertrauen, klare Erwartungen und regelmässiger Austausch zwischen Kader und Mitarbeitenden. Wir orientieren uns dabei an Leistungszielen, nicht an Präsenzkontrollen.Wir sind klar der Meinung, dass ein 100 prozentiges Home-Office Modell nicht die Lösung ist. Auch Feedbacks von unseren Mitarbeitenden bestätigen, dass autonomes Arbeiten mit geringem Kommunikationsanteil, fehlende spontane Kommunikation sowie das Ausbleiben des informellen Austausches mit Kolleginnen und Kollegen nachteilig sind. Abstimmungstelefonate oder Video-Meetings ersetzen nicht die persönlichen Gespräche. Deshalb bieten wir das sogenannte Mischmodell an: Ein persönliches Meeting kann zwischen schriftlicher Kommunikation und Online-Gruppen-Konferenzen viel bewirken und gut tun.? Unsere Mitarbeitenden im Büro können mit ihren zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln von zu Hause arbeiten und sind mit der virtuellen Zusammenarbeit vertraut. Home Office ist jedoch für unsere "Out of Home"-Fachleute unterwegs (die Plakatanschlägerinnen und Plakatanschläger sowie die Logistikmitarbeitenden) nicht möglich.Intranet, Microsoft Teams, Jabber… und natürlich ganz klassisch E-Mail und Telefon.