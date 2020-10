Da wir durch unser Geschäftsmodell bereits sehr digital aufgestellt sind, haben sich bei uns die Arbeitsprozess durch Corona nicht großartig verändert. Home-Office und das zugehörige technische Setup war bereits vor COVID ein fester Bestandteil unserer Arbeitsprozesse und so waren wir von Tag eins in einem sehr produktiven Modus.Die Arbeitskultur hat sich aber in der Tat in einem gewissen Maße verändert, da uns und auch unseren Mitarbeitern bewusst geworden ist, welchen Wert z.B. der Kaffee in der Küche für die zwischenmenschlichen Beziehungen besitzt. Unsere persönlichen Meetings haben sich reduziert, aber haben gleichzeitig an Qualität dazugewonnen.Generell kommt es sicherlich sehr stark auf den Bereich und das Geschäftsmodell des Unternehmens an. Bei uns gab es bereits vor Corona ein Mischmodell, wobei wir dieses nach dieser sehr erfolgreichen Home-Office-Zeit ausgebaut haben und das Verhältnis 20 Prozent Home-Office und 80 Präzent Präsenz als sehr effektiv ansehen.Unsere Mitarbeiter bekommen von uns die wichtigsten Geräte wie z.B. Laptop, Smartphone, Kopfhörer etc. gestellt.Wir nutzen unterschiedlichste Tools zur digitalen Kollaboration. Für unser interne Projektabwicklung nutzen wir Asana, zur internen Kommunikation Slack und zudem alle Programme der Google Cloud.