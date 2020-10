© zvg

In der Glarner Regionalbank hängen in der Kundenzonen "Anlage-Würfel" von der Decke. Diese machen Anlagestrategien in Form lokaler Wanderrouten kombiniert mit interaktiven Quiz’ fassbar und erlebbar.

© zvg

Die Analogie zu den Wanderrouten kann im Beratungszimmer am "Topografiemodell" vertieft werden. Dieses bietet die Möglichkeit, das Anlageprofil des Kunden emotional zu ergründen und die verschiedenen Strategien höchst visuell zu vergleichen.

© zvg

Bankorama: Das LLB Bankorama erweckt Finanzthemen im Raum zum Leben und macht Anlage- sowie Vorsorge-Effekte fassbar.

© zvg

Bankorama: Dadurch werden für den Kunden Bankprodukte spielerisch erlebbar, intuitiv verständlich und sogar begehrenswert.

Über Philipp Zutt Philipp Zutt ist Dozent für Neuromarketing an verschiedenen Hochschulen, Keynote-Speaker und Managing Partner der Schweizer Neuromarketing-Beratung Zutt & Partner AG . Mit seinem Team berät er national und international tätige Unternehmen und Institutionen bei der auf Wissenschaft basierten Emotionalisierung von Marken und Client Experiences – darunter zahlreiche Banken und Finanzinstitute.

Banken haben über die letzten 30 Jahre sehr viel automatisiert und dabei auch Dienstleistungen an die Kunden externalisiert, ganz nach dem Motto «je mehr der Kunde selber macht, umso besser». Mit der Einführung von Bankomaten, Online- und Mobile-Banking, Remote-Beratung und -Rechnern hielt und hält man die Kunden für ertragsschwache Geschäfte bewusst von der Filiale fern. Kommt hinzu, dass die Produkte dermassen austauschbar geworden sind, dass es für den Kunden aus Dienstleistungssicht kaum mehr drauf ankommt, bei und mit welcher Bank er seine Geschäfte macht. Eine starke Differenzierung durch eine Vor-Ort-Beratung wird damit auch je länger je weniger wichtig für den Kunden. Die Bank-Filiale, wie wir sie kennen, hat damit definitiv ausgedient. Der Plan, Kosten zu sparen, ginge also eigentlich auf. Nun fragt man sich aber, was aus den zahlreichen Geschäftsstellen mit den teuren Flächen und dem teuren Personal werden soll.Richtig. Oft wird entweder direkt geschlossen, man führt eine halbherzige Pinselrenovation durch oder ersetzt unter dem Deckmantel «innovativ zu sein» gerade mal den klassischen Schalter durch ein «modernes Infodesk». Die Banken begehen damit aus Marketingsicht in den meisten Fällen einen grossen Fehler. Klar, es gibt Standorte, in die es sich aufgrund des Kundenpotentials nicht lohnt, einen Rappen zu investieren. In den meisten Fällen verschenkt man aber aktuell gerade die Option auf den wohl wertvollsten Marketing-Touchpoint, welcher eine Bank in Zukunft haben wird: Der physische Standort mit der Möglichkeit, dem Kunden über alle fünf Sinne zu begegnen, bietet nämlich zahlreiche Profilierungs- und Differenzierungschancen – trotz, oder gerade weil die Dienstleistung austauschbar und mit Händen nicht greifbar ist.Die gibt es. Es ist sogar so, dass sich sehr viele Banken intensiv damit beschäftigen, was die Alternative zu Massenschliessungen sein könnten. Auch die absolut richtige Devise «Erlebnis schaffen und Emotionen wecken» hört man da und dort. Was davon dann in der Umsetzung übrig bleibt, ist leider meist pauvre, oder aber irgendein – oft Banking-ferner – verrückter Show-Effekt, welchen man an der Wiedereröffnung zwar PR-wirksam promoten kann, der dann aber im harten Alltag kaum einen Kunden zusätzlich in die Filiale bringt.«Pop-up» bedeutet ja eigentlich nur, dass ein Laden, ein Restaurant oder eben eine Bank nur für eine gewisse Zeit vor Ort ist und dann wieder verschwindet. Dagegen ist per se nichts einzuwenden, wenn man ein konkretes Ziel damit verfolgt – z.B. die Frequenz an einem grossen Bahnhof für drei Monate zu nutzen, um ein neues Produkt möglichst physisch erlebbar und einfach bekannt zu machen. Wenn man aber Pop-up-Banken eröffnet, nur um zu sehen, ob Pop-up funktioniert, und dann an diesen Standorten praktisch dasselbe anbietet, wie in einer klassischen Filiale, ist das Projekt eigentlich im Vornherein zum Scheitern verurteilt. Oder wie viele Leute kennen Sie, die zwischen zwei Zuganschlüssen am Bahnhof noch zufällig grad ein Vorsorge-Konto eröffnen möchten?Erlauben Sie auch hier eine Rückfrage: Wer geht explizit zum Haus raus, nur um alleine in einen Raum zu sitzen und dort mit jemand anderem über einen Bildschirm ein klassisches Bank-Beratungsgespräch zu führen? – Wohl auch wenige, nach dem Lockdown und dem immensen Shift in Richtung Remote-Kommunikations-Tools sicherlich noch weniger. Nichts gegen eine Beratung am Bildschirm, wir arbeiten gerade an einem Projekt mit einer Bank, welche als eine Möglichkeit eine Remote-Verbindung zum Berater integriert, aber eingebettet in ein Gesamterlebnis, nahtlos verschmolzen mit Vor-Ort-Beratung usw.Die Bank-Filiale der Zukunft muss einen echten emotionalen Mehrwert bieten, ein Fünfsinnes-Erlebnis, welches dem Menschen die Bank-Themen näherbringt. Dieses Erlebnis muss obendrein zur DNA der Bank passen, wie z.B. die Anlage-Wanderrouten, welche wir zusammen mit der Glarner Regionalbank entwickelt haben. So erzielt man im Hirn des Kunden mehrere Effekte: Das Beratungsgespräch verläuft unerwartet erfrischend und löst Bilder und positive Emotionen aus. Der Kunde versteht das Produkt besser – was eher zum Kauf führt. Er erzählt zudem vom Erlebnis weiter – was zu Reputation führt.Die Kunden sind stolz, Teil der Community zu sein – das führt zu Bindung und schlussendlich zu Brand Value. Im optimalen Fall verbindet man bei diesen Erlebnissen digital und analog so nahtlos, dass der Kunde gar nicht mehr bewusst merkt, ob er nun digital oder analog unterwegs ist, es ist einfach ein stimmiges Gesamterlebnis. Wie z.B. beim für die Liechtensteinische Landesbank entwickelten Bankorama. Hinter diesen Beispielen stehen immer eine klare emotionale Profilierung und die gezielte Anwendung neurospyschologischer Effekte. Die Ideen und die gestalterische Kompetenz von Architekten und Interior Designern, die sonst beim Bankumbau im Vordergrund stehen, sind nach wie vor gefragt, müssen sich aber den auf die Kunden-Hirne ausgerichteten Konzepte unterordnen. Geschäftsstellen werden so zu mehr als zu «schönen, neuen Banken», sie werden zum Wert-schaffenden Marketinginstrument.