Seit mehr als 40 Jahren ist das Pressehaus an der Dufourstrasse 23 in Zürich der Hauptsitz des in 19 Ländern tätigen Media- und Technologieunternehmens Ringier. Am 11. April 1978 wurde das braun-metallicfarbene Gebäude vom damaligen Bundesrat Kurt Furgler eröffnet. Ab 2023 soll nun das innenleben des 6-stöckigen Pressehauses modernisiert werden.