Abaca press/Dimitrie Harder

Das ibis Dortmund hat ein modernes Makeover bekommen

In den vergangenen Jahren haben die drei Marken ibis, ibis Styles und ibis budget ein modernisiertes Design-Makeover verpasst bekommen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz feierten die ersten Hotels den Rollout - unter anderem in Zürich

Das klassische, "rote" ibis verfügt über 76 Hotels in Deutschland, 9 Hotels in Österreich und 24 Hotels in der Schweiz. Das Design