Coop startet in Bern einzigartiges Ladenkonzept

© Coop Der Coop an der Martkgass in Bern öffnet am 20. Mai die Tore für einzelnen Bereiche. Die Gesamteröffnung mit weiteren Einkaufsmöglichkeiten unter einem Dach erfolgt im August.

Modern, innovativ und einladend – so präsentiert sich ab morgen der neue Coop Marktgass Bern, schreibt Coop heute in einer Medienmitteilung. Die Verkaufsstelle mitten in der Berner Altstadt komme mit einem völlig neuen Ladenkonzept daher. Die Teileröffnung beinhalte einen topmodernen Supermarkt, eine Vinothek und eine Bier- und Getränkewelt sowie eine Lounge mit Blick auf die Berner Innenstadt.