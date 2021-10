Schweizerinnen und Schweizer, die häufig mit Freunden und Verwandten politische Diskussionen führen, sind etwas hedonistischer als Personen, die das nur selten oder nie tun. Letztgenannte sind dagegen leicht traditioneller eingestellt als der Schweizer Durchschnitt und traditioneller als Personen, die häufig politisch diskutieren. Betrachtet man die beiden Gruppen differenzierter, werden offensichtlichere Unterschiede sichtbar. So gehören ausgeprägt viele Personen, die häufig im privaten Umfeld politische Diskussionen führen, dem Typus der "Creators" an, der sich durch ein progressives und engagiertes Verhalten und eine hohe Bildung auszeichnet. Diese Menschen möchten ihre eigene Kreativität ausleben und stellen Umweltschutz vor den persönlichen Konsum. Ebenfalls überdurchschnittlich in der Gruppe der Vieldiskutierenden vertreten sind die "Cosmopolitans". Sie leben bezeichnenderweise in Städten, wollen ein möglichst abwechslungsreiches Leben führen und finden nach eigenen Angaben traditionelle Werte weniger wichtig. Aber auch viele sozial engagierte Altruisten geben an, häufig politische Diskussionen mit Freunden und Verwandten zu führen.

Sicherheitsorientierte beteiligen sich seltener an Diskussionen

Datengrundlage: neue Psychografiestudie MACH Values

Unter den Personen, die selten oder nie politische Diskussionen im privaten Umfeld führen, befinden sich überdurchschnittlich viele «Moderates». Sie haben typischerweise eher traditionelle Werthaltungen, sind auch ohne Abenteuer im Leben zufrieden und legen weniger Wert auf Selbstverwirklichung. Aber auch die sicherheitsorientierten "Prudents" diskutieren auffallend selten politische Themen mit ihren Freunden und Verwandten.Die Daten finden sich in der Psychografiestudie MACH Values 2021. Die bevölkerungsrepräsentative Studie liefert wertvolle psychografische Informationen über Leserschaften und Konsumzielgruppen. Sie verbindet die Erkenntnisse der grössten kontinuierlichen Konsumstudie der Schweiz, der MACH Consumer, und der Leserschaftsstudie MACH Basic mit den Wertdimensionen der WEMF-Psychografie "Values Schweiz". Damit können Marketingzielgruppen umfassend psychografisch analysiert und definiert werden. Eine intuitive Darstellung unterstützt zudem die Positionierung und Promotion von Pressetiteln, Produkten, Marken, Dienstleistungen sowie Einkaufskanälen und erleichtert die Mediaplanung. Die WEMF AG für Werbemedienforschung hat die Studie erstmals im Rahmen ihrer diesjährigen Herbstpublikationen am 5. Oktober 2021 veröffentlicht. PDF der MACH Values Produktebroschüre