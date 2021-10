"In Tourismusplakaten beispielsweise tauchen oft Kindergesichter auf, um Frische und Familienglück zu vermitteln. Die Unschuld und Fragilität von Kindern wird dagegen bei Spendenapellen genutzt, um Emotionen zu wecken und Erwachsene als Zielgruppe anzusprechen. Für Konsumplakate mit Süssigkeiten oder Mode werden Kinder als Identifikationsfiguren eingesetzt", erklärt Nico Lazúla Baur, Dokumentarin Plakatsammlung im Museum für Gestaltung.

Die Kuratorin Bettina Richter (links) und die Dokumentarin Nico Lazúla Baur im Archiv der Plakatsammlung des Museum für Gestaltung Zürich

Kindergesichter in der Plakatwerbung - damals und heute

Die Auswahl der Motive in der Ausstellung verdeutlicht zudem den Wandel der Kinderrolle in der Gesellschaft: In historischen Darstellungen sind die Kleinen verzückt auf sich bezogen, ins Spiel versunken und bleiben in der Abhängigkeit der Erwachsenen. In zeitgenössischen Plakaten treten sie als unabhängige, eigenständige Persönlichkeiten auf und sprechen die Betrachtenden selbstbewusst an. Virtuelle Plakatausstellung "Spiel und Ernst – Kinder im Plakat" unter www.apgsga.ch/emuseum