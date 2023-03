20 Minuten

Das neue Radio von 20 Minuten: GOAT Radio – The Greatest Of All Time

20 Minuten Radio erfindet sich neu. Ab dem 1. März 2023 heisst 20 Minuten Radio neu GOAT Radio und spielt ausschliesslich die Greatest Hits Of All Time. Das Formatradio konzentriert sich insbesondere auf die Pop-Rock-Hits der 80er-Jahre. Im Mittelpunkt steht die Musik. Diese wird durch das aktuelle Moderations-Team dezent begleitet. Jeweils zur vollen Stunde bietet GOAT Radio ein Newsbulletin sowie Informationen zu Wetter und Verkehr.

Die Hörerzahlen von 20 Minuten Radio stagnieren auf rund 60’000 und erreichen damit keine für den Werbemarkt relevante Grösse. Ei