© Paramount Ein neues Angebot für die Streaming-Galaxie: Am 8. Dezember ist Paramount+ in der DACH-Region gestartet

Der Wettbewerb im Streamingmarkt in der Schweiz wird härter. Seit vergangenen Donnerstag wirbt Paramount+ auch in der Schweiz mit dem Slogan "A Mountain of Entertainment" um die Gunst der Zuschauer. Doch es dürfte nicht leicht werden, die Marktmacht von Playern wie Youtube und Netflix zu brechen, wie ein Blick in die Zahlen zeigt.