Für die Studie werden jährlich rund 19.000 Online-und Telefon-Interviews (CATI/CAWI) durchgeführt – und zwar bei der Wohnbevölkerung ab 14 Jahren in Privathaushalten in der Schweiz und in Liechtenstein.



Mit dem Trend-Modul lassen sich ab Publikation 2013-2 Ausertungen mit Variablen zur Nutzung mobiler Geräte, Streaming-Angeboten, Social Media, Online-Shopping und Online-Gaming machen.Für die Studie werden jährlich rund 19.000 Online-und Telefon-Interviews (CATI/CAWI) durchgeführt – und zwar bei der Wohnbevölkerung ab 14 Jahren in Privathaushalten in der Schweiz und in Liechtenstein.Erhebungszeitraum: kontinuierlich; Publikation: zweimal pro Jahr. www.net-metrix.ch/produkte/net

Videoinhalte beliebter als Audioinhalte

Grosse Bildschirme für längere Einsätze

Schweizer Internetnutzer verwenden immer häufiger Online-Video- und Audioinhalte. Mehr als 37 Prozent der Internetnutzer geben an, dass sie Streaming-Inhalte mehrmals pro Woche oder häufiger konsumieren. Fast die Hälfte (47%) davon tut dies täglich oder fast täglich. Mit 60,3 Prozent sind Männer in der Gruppe der häufigen Streaming-Nutzer immer noch übervertreten.Der Anteil der Digital Natives (14- bis 29-Jährige) liegt ebenfalls über dem Durchschnitt: 6 von 10 Internetnutzern dieser Altersgruppe nutzen Streaming-Inhalte mindestens mehrmals pro Woche.Videos auf dedizierten Portalen (wie zum Beispiel YouTube) haben den höchsten Anteil unter Streaming-Usern: 69,5 Prozent berichten, dass sie diese Dienste mehrmals im Monat oder häufiger nutzen, was mehr als 2,9 Millionen Internetnutzern entspricht. Video-Streaming auf Portalen von TV-Sendern (wie zum Beispiel Play SRF) steht mit mehr als 2,5 Millionen Zuschauern (61,7% Streaming-User) an zweiter Stelle auf der Beliebtheitsskala, dicht gefolgt von WebRadio/Live-Radio mit über 2,3 Millionen Zuhörern (56,4% der Streaming-Nutzer).Das Smartphone bleibt das bevorzugte Gerät für Streaming-Aktivitäten: Es wird von 72 Prozent der Streaming-User verwendet. Betrachtet man jedoch die Streaming-Aktivitäten im Detail, so werden für Web-TV und Filme und Serien auf kostenpflichtigen Video-on-Demand-Portalen (wie zum Beispiel Netflix) grössere Bildschirme bevorzugt: 72,1 Prozent der Web-TV-Nutzer nutzen einen Desktop-PC, Laptop oder ein Tablet zum Fernsehen. Bei den Nutzern von kostenpflichtigen Video-on-Demand-Portalen sind es 64,4 Prozent.