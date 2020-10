Nau.ch Jubiläum

Nach rund 1‘000 Tagen hat sich Nau.ch mit durchschnittlich 3 Mio. Unique Clients solid unter den traffic-stärksten Online Plattformen der Deutschschweiz etabliert. Mit den teilweise über 5 Mio. Unique Clients in den Corona-Monaten hat Nau sich zudem als News-Medium mit Service-public-Charakter profilieren können. «Wir haben uns mittlerweile mehr als etabliert. Darauf können wir stolz sein», sagt Chefredaktor Micha Zbinden.Zum treuen Publikum von Nau gehörten auch Schweizer Persönlichkeiten aus Sport, People und Politik, schreibt das Newsportal. Polit-Grössen wie Petra Gössi (FDP), Mattea Meyer (SP), Sportler wie FCB-Captain Valentin Stocker oder Schaffhausen-Trainer Murat Yakin ebenso Moderator Roman Kilchsperger gratulieren Nau.ch zum 3. Geburtstag.«Nau hat eine rasante Entwicklungsphase hinter sich», sagt Nau-CEO Yves Kilchenmann. «Täglich arbeiten wir an Optimierungen und Produkteentwicklungen, um unsere Marktstellung weiter auszubauen». So investiert Nau.ch neu und gezielt in regionale Story und News. Aktuelle umfasst das Angebot bereits– eingebettet in das nationale Umfeld von Nau. Angesprochen wird die Bevölkerung gleichzeitig über die Bildschirme im öV, bei den Tankstellen vor Ort sowie online.«Die Online-News verschmelzen mit den Digital-out-of-Home Screens», erklärt der COO von Nau, Simon Klopfenstein. «Insbesondere für KMU haben wir damit ein unschlagbares Kombi-Angebot realisiert».Auf die Nachwuchsförderung im Journalismus lege Nau weiterhin grosses Gewicht. Diese Verantwortung habe Nau.ch seit Anbeginn wahrgenommen. «In den letzten drei Jahren konnten wir Dutzende von Praktikantinnen und Praktikanten ausbilden. Rund 30% erhielten eine Festanstellung», so Urs Frieden, Coach der internen Nau-Academy. Davon profitiere die ganze Medienbranche. Das Newsportal Nau.ch werde mit einem Stand an der Berufs- und Ausbildungsmesse in Bern vertreten sein.