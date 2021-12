Mehr zum Thema

20 neue Köpfe an Board: Neben den Siegern des Young Creatives Awards 2021 begrüsst der Art Directors Club Switzerland auch die Youngsters der ausgezeichneten Abschlussarbeiten der Ad School und die "Studentin of the year" der ADC Awards 2021 in seinen Reihen. Der "Young ADC" wächst somit auf 39 Nachwuchs-Talente an.