Ab sofort druckt Coop auch an den bedienten Kassen keine Kassenzettel mehr automatisch. Kundinnen und Kunden erhalten den Kassenzettel nur noch bei Bedarf. Dieses Konzept hat sich an den Self-Checkout-Kassen bereits sehr gut bewährt und wird nun auf alle Kassen ausgeweitet. Mit dem Verzicht auf den automatischen Druck der Kassenzettel sowohl an den bedienten Kassen als auch an den Self-Checkout-Kassen spart Coop jährlich über 400 Tonnen Papier ein. Dieses Engagement erfolgt im Rahmen der neuen Nachhaltigkeitsstrategie von Coop.