Die Basellandschaftliche Kantonalbank lanciert globalen Nachhaltigkeits-Fonds

Die Basellandschaftliche Kantonalbank lanciert einen globalen Nachhaltigkeits-Fonds. Die passende Launchkampagne kommt aufmerksamkeitsstark daher. Das liegt weniger an den Bildern als an den Aussagen in dem TV-Spot: „Investieren Sie doch mal in absoluten Schrott", ist ein Statement, dem Kundinnen und Kunden in der Finanzbranche eher selten begegnen. Verantwortlich für die Kreation ist die Agentur Brinkertlück Schweiz.