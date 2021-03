Die neue "Tatendrang"-Lokomotive verdeutlicht das Nachhaltigkeits-Engagement von Coop und zeigt auf der Aussenfläche eine Auswahl der über 390 Taten, mit denen Coop ihre Bestrebungen für Mensch, Tier und Natur bezeugt. Für den Personenverkehr legt die 18,5 Meter lange Lokomotive täglich 1 500 Kilometer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern auf den Hauptachsen des Schweizer Schienennetzes zurück.

© Coop

Nachhaltiger Güterverkehr

Nachhaltigkeits-Kampagne "Tatendrang"

Auch beim Güterverkehr engagiert sich Coop voller Tatendrang für die Verlagerung des Transports von der Strasse auf die Schiene. Seit 2011 setzt Coop gemeinsam mit Railcare bei den Warentransporten verstärkt auf die Bahn und leistet so einen Beitrag zum Klimaschutz. Inzwischen erfolgen mehr als zwei Drittel der Warentransporte von Coop auf der Schiene. Dabei werden Wechselbehälter per Lastwagen von einer Coop Verteilzentrale zum nächstgelegenen Hub transportiert und anschliessend auf die Züge der Railcare umgeladen. Im Jahr 2020 vermied Coop durch die Verlagerung der Warentransporte auf die Schiene über 10 Millionen Lastwagen-Kilometer. So konnten insgesamt rund 9 400 Tonnen CO2 eingespart werden.Seit über 30 Jahren geht Coop mit einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz als Pionierin voran und fasst unter dem Motto «Taten statt Worte» ihr Engagement zusammen. Mit mehr als 390 Taten bezeugt Coop ihren Tatendrang für Mensch, Tier und Natur. Nachhaltigkeit hat bei Coop einen sehr hohen Stellenwert und ist in der Unternehmensstrategie verankert. Die Nachhaltigkeits-Kampagne «Tatendrang» rückt die Taten als Herzstück der Nachhaltigkeits-Kommunikation in den Fokus, bietet einen Überblick über die bereits umgesetzten Massnahmen von Coop und regt an, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren. Dass Coop weiterhin grossen Tatendrang hat, ist unbestreitbar und damit Inbegriff der zukünftigen Bestrebungen von Coop im Bereich Nachhaltigkeit.