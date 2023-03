zVg

Yves Habermacher, gelernter Bäcker-Konditor, Führungsfachmann; Johannes Lenz, mehrfach ausgezeichneter Gault Millau-Koch; Simon Haas, gelernter Bäcker-Konditor, BSc. Food and Beverage Technologie

Food-Upcycling statt Foodwaste: Das Start-up brewbee verwandelt Nebenprodukte der traditionellen Bierbrauerei (Quöllfrisch) in hochwertige Nahrungsmittel. Treber, Bierhefe, Weichbier und kernige Nebenwürze werden in Appenzell zu „Tschipps“, Pizza, Müesli und „Gschnetzlets“ weiterverarbeitet. Ab sofort sind diese nachhaltig produzierten Lebensmittel schweizweit bei Coop erhältlich. brewbee-Produkte sind ressourcenschonend, reich an pflanzlichen Proteinen, Mineralien und Ballaststoffen.

Kaum bekannt ist, was mit Nebenprodukten der Bierbrauerei alles möglich ist. „Der Biertreber enthält mehr Proteine und Ballaststoffe a