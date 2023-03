WEMF

Harald Amschler (links) mit Dr. Marc Sele

Dr. Marc Sele wird per 1. Mai 2023 neues Mitglied der Geschäftsleitung. Harald Amschler tritt nach über 30 Jahren bei der WEMF AG für Werbemedienforschung per Ende April in den Ruhestand.

Dr. Marc Sele ist seit 2015 Teil des WEMF-Teams. Vor zwei Jahren übernahm er die Funktion als Leiter des neu geschaffenen Geschäftsbereichs