Soeben ist in der Unterführung des Bahnhofs Aarau ein Cityscreen in Betrieb gegangen: beim Treppenaufgang, 86-Zoll Hochformat, in hochauflösender Qualität. Zu sehen sind Werbespots, Infos der Aargauer Verkehr AG (AVA) und punktuell die wichtigsten Gemeindenews. Betreiber Livesystems kündigt an, dass schon bald weitere solche Cityscreens in anderen Bahnhöfen folgen werden – quasi als Verlängerung zu PassengerTV ins Bahnumfeld hinaus. Auch im Cityparking Brühltor in St. Gallen ging kürzlich ein Cityscreen in Betrieb – hier als Ergänzung zu GasstationTV gedacht.Cityscreen ist der jüngste Spross in der Familie der Livesystems Holding. Auf ihren Bildschirmen von PassengerTV, GasstationTV und Cityscreen sowie mit dem Onlineportal nau.ch informiert und unterhält Livesystems über 2 Millionen mobile Mesnchen. Die News sind lokal fokussiert. PassengerTV ist in über 50 öV-Unternehmen in der ganzen Schweiz präsent, GasstationTV hat sich innert anderthalb Jahren bei den Zapfsäulen von Migrol, Tamoil, bei Regionalgesellschaften von Avia und Agrola, von Oelpool, Hess, Oeltrans und bei einigen Erdgas-Tankstellen etabliert.