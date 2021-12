Ab Ende der Woche vergrössert sich das Angebot von Mybuxi. Dann fährt der Rufbus auch in die Gemeinde Lützelflüh. Hinter dem jungen Mobilitätsprojekt steht Andreas Kronawitter. Der Inhaber der Kronawitter Innovation GmbH, die den Service Mybuxi betreibt, will Menschen im ländlichen Raum schnell und günstig von A nach B zu bringen, vor allem dort, wo der Öffentliche Nahverkehr schwach ausgebaut ist. "Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Mobilitätsbranche und finde, dass diese heute zu ineffizient, zu teuer und zu wenig nachhaltig ist, insbesondere auf dem Land", sagt er über seine Motivation Mybuxi zu lancieren.

Ab dem kommenden Jahr will er nun das Angebot schrittweise auf die gesamte Schweiz ausdehnen. Ermutigt haben ihn zu diesem Schritt die Zahlen. Seit Ende April hat Mybuxi beispielsweise über 70.000 Passagiere transportiert. In den drei Regionen, die Mybuxi aktuell bedient, seien mindestens 15 Prozent der Einwohner in der App registriert. Und mit einem der elektrischen Minibusse können an einem Tag über 200 Menschen an ihren Zielort gefahren werden.Um jetzt durchzustarten, hat der Service eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Über Social-Media-Plattformen, auf Linkedin, Erklärvideos auf Youtube, mit Präsenz auf Veranstaltungen, PR und Newslettern will Mybuxi sein Angebot bekannter machen und Unterstützer gewinnen. "Am wichtigsten sind Informationsveranstaltungen und die direkten Kontakte vor Ort", sagt Kronawitter. Daher arbeitet er auch immer mit regionalen Organisationen zusammen. Warum? "Mund-zu-Mund-Propaganda ist unser nachhaltigster Kanal", erklärt der Initiator.Erste Folgen zeigt die Kampagne bereits. Rund 10.000 Schweizer Franken von den anvisierten 25.000 Franken hat Mybuxi auf der Plattform bisher eingesammelt. Damit ist das erste Ziel von 2500 Franken erreicht. Doch noch fehlen weitere 15.000 Franken, um den nächsten Schritt machen zu können. Doch das könnte bis zum Ablauf der Kampagne noch klappen. Mybuxi nimmt ja erst die Fahrt auf. Erst 2025 will die Marke überall in der Schweiz präsent sein.