Die Moving Media Basel AG ist eine Tochtergesellschaft der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und der Baselland Transport (BLT). Sie vermarktet die Werbeflächen in und auf Fahrzeugen der beiden Unternehmen. Ihre öffentliche Ausschreibung hat Neo Advertising mit Hauptsitz in Genf gewonnen. Damit übernimmt Neo Advertising von Anfang Juni an die exklusive Vermarktung des nationalen und internationalen Werbegeschäfts von Moving Media Basel.



Das regionale Werbegeschäft (Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Bezirk Dorneck und Grenzgebiet zu Deutschland und Frankreich) wird hingegen weiterhin durch die Moving Media Basel AG direkt vermarktet. Damit konzentriert sich das Unternehmen auf sein Kerngebiet und übergibt das übrige Geschäft, also die nationale und internationale Vermarktung, an Neo Advertising.Die Werbeformate von BVB und BLT erreichen laut Neo Advertising täglich etwa 400.000 Fahrgäste und mit der Aussenwerbung auch den öffentlichen Raum im ganzen Ballungsraum Basel. "Mit dem Werbeinventar im Innen- und Aussenbereich der Basler Verkehrs-Betriebe und der Baselland Transport verfügen wir nun über ein sehr attraktives und leistungsstarkes Out-of-Home-Angebot insbesondere im Stadtkern", lässt sich Christian Vaglio-Giors, CEO von Neo Advertising, in einer Mitteilung vernehmen. "Wir freuen uns darauf, mit Beat Leuenberger und seinem Team eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen und zu entwickeln." Leuenberger ist seit 2018 Geschäftsführer von Moving Media Basel.