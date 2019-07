Es ist offensichtlich nicht das, mit dem Nutzer am meisten zufrieden sind, aber es ist und bleibt am populärsten: 40,8 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizern setzen auf das iPhone. An zweiter Stelle folgt Samsung: 35 Prozent der Befragten nutzen ein Smartphone des südkoreanischen Herstellers. Auf dem dritten Platz folgt der chinesische Hersteller Huawei (8,8 Prozent), gefolgt von Nokia (3,5 Prozent) und Sony mit 3,3 Prozent. Alle weiteren Smartphone-Marken erreichen eine deutlich kleinere Anzahl Schweizer Kunden. Einen Anteil unter 1,5 Prozent haben Fairphone, Google Pixel, Honor, HTC, LG, Oppo, Wiko und Xiaomi. Die Marken Oppo und Xiaomi waren bislang in der Schweiz kaum bekannt, machen nun aber als Lieferanten von 5G-kompatiblen Geräten für Swisscom und Sunrise von sich reden.



Dabei steht vor allen Dingen das weibliche Geschlecht auf Apples Smartphone. 44 Prozent der befragten Frauen nutzen ein iPhone, während es bei den Männern nur 37,4 Prozent sind. Nahezu Gleichstand gibt es für Samsung bei Männern (35,4 Prozent) und Frauen (34,6 Prozent). Die Geräte von Huawei wiederum sind bei Männern (9,3 Prozent) populärer als bei Frauen (8,3 Prozent). Etwas überraschend ist der Unterschied bei Geräten von Sony: Sony-Smartphones sind bei Männern (4,4 Prozent) doppelt so verbreitet wie bei Frauen (2,2 Prozent).Wenig Überraschungen gibt es nach Altersgruppen aufgeschlüsselt: Für 18- bis und 25-Jährige ist das iPhone das Maß aller Dinge: Jeder zweite (50.2 Prozent) besitzt eines. In der Gesamtbevölkerung sind es hingegen nur 40,8 Prozent. Nur 24.9 Prozent der jungen Befragten nutzen hingegen ein Smartphone von Samsung. Huawei hinwiederum ist bei den Jungen deutlich populärer als bei älteren Generationen. Bei der mittleren Altersgruppe im Alter zwischen 26 und 49 Jahren sind die Unterschiede gegenüber der Gesamtbevölkerung nicht wesentlich. Sowohl iPhones (41,7 Prozent) als auch Samsung-Smartphones (36,9 Prozent) sind etwas populärer als bei der Gesamtbevölkerung.Die ältere Generation der 50- bis 74-Jährigen schliesslich baut auch auf Samsung. Der Südkoreaner kommt hier auf 36,8 Prozent, Apple auf 35,8 Prozent. Auffällig ist auch, dass die wiederbelebte Marke Nokia bei älteren Konsumenten verbreiteter ist: Immerhin 5,4 Prozent der befragten Personen im Alter zwischen 50 und 74 Jahren nutzen die Marke. „Das erste Handy der älteren Befragten war wohl eines von Nokia. Gerade etwas ältere Kunden kennen die Marke Nokia noch gut und kaufen jetzt wieder Nokia-Geräte“, so Ralf Beyeler, Telekom-Experte bei Moneyland.chDas Vergleichsportal hat neben der Verbreitung auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Smartphone erfragt. Dabei konnten die Befragten ihre Zufriedenheit zwischen 1 (überhaupt nicht zufrieden) und 10 (sehr zufrieden) bewerten. Am zufriedensten sind die Befragten mit Smartphones von Samsung und Huawei. Beide Anbieter erhalten im Durchschnitt 8,4 von 10 Punkten. Auf dem dritten Platz folgt das iPhone von Apple mit 8,3 von 10 Punkten. Auf den weiteren Plätzen sind Nokia (8,1 Punkte), HTC (7,3 Punkte), Sony und Wiko (jeweils 7,2 Punkte) und Xiaomi (7,0 Punkte). Die Anzahl der Bewertungen von LG, Fairphone, Honor und Google Pixel waren zu gering für eine repräsentative Auswertung.Männer sind überraschenderweise mit Handys von Nokia am zufriedensten: Sie vergeben 8,6 von 10 Punkten. Danach folgen Huawei (8,5 Punkte) und Samsung (8,4 Punkte). Eine weitere Überraschung ist, dass das iPhone bei den Männern mit 8,3 von 10 Punkten betreffend Zufriedenheit nur auf den vierten Platz zu liegen kommt. Die befragten Frauen sind mit Samsung (8,5 von 10 Punkten) am zufriedensten. Auf den weiteren Plätzen liegen das iPhone (8,4 Punkte), Huawei (8.3 Punkte) und Sony (7,9 Punkte).Auch 18- bis 25-Jährige sind mit Samsung-Geräten am zufriedensten und vergeben 8,3 von 10 Punkten. Das iPhone folgt mit 8,2 von 10 Punkten auf dem zweiten Platz, auf dem dritten Platz Huawei mit 7,9 von 10 Punkten. Bei den Befragten im Alter zwischen 26 und 49 Jahren gibt es eine grosse Überraschung: Die Befragten sind mit Nokia am zufriedensten und vergeben 8,7 von 10 Punkten. Auf dem zweiten Platz folgt HTC mit 8,6 von 10 Punkten. Auf den dritten Platz schafft es Huawei mit 8,5 von 10 Punkten. Die Marktführer Samsung (8.4 von 10 Punkten) und Apple (8.2 von 10 Punkten) schaffen es hingegen nur auf den vierten und fünften Platz. In der Altersgruppe zwischen 50 und 74 Jahren ergibt sich folgendes Bild: Die Smartphones von Apple und Samsung erhalten eine Zufriedenheitsnote von 8,6 von 10 Punkten. Huawei ist mit 8,5 von 10 Punkten auf dem dritten Platz. Nokia erhält 8,1 von 10 Punkten.