Zum Markteintritt geht reBELLE Beauty mit drei Produkten an den Start: THE FACE CREAM, THE EYE CREAM und THE LIP BALM. Das Logo von reBELLE Beauty ist nach den Regeln der Fibonacci-Folge aufgebaut. In der Natur ist sie der Bauplan für unzählige Formen, die besonders harmonisch und schön erscheinen. Diese auf den ersten Blick zufällig wirkende wilde Perfektion ist die Vorlage für reBELLE Beauty. Das Logo bringt natürliche Schönheit, Freiheit und Unabhängigkeit zusammen ohne dabei chaotisch zu sein. Der für die Beautybranche sehr untypische Auftritt unterstreicht das neue und unkonventionelle Selbstverständnis der jungen Marke.



Der Claim "I believe so very much in this" bringt die Leidenschaft der Gründerin zum Ausdruck und vermittelt Nähe und Verantwortung. Er soll auch für die Zielgruppe zum Leitspruch werden. «Die Energie und ehrliche Begeisterung von Fabienne für ihre Produkte und für ihre Kundinnen, sollte in jedem Markenelement spürbar sein und somit auf die Käuferinnen übergehen.» erläutert Mona Fluri, Creative Director und Mitinhaberin von MONA UND MATEO.

© zVg

© zVg

© zVg

Auch die Unternehmenswerte von reBELLE Beauty wurden gemeinsam mit der Agentur entwickelt und formuliert. Die Leitsätze "SWISS SCIENCE", "ONLY THE GOOD STUFF", "CONTROL FREAKS", "ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS" und "APPROVED BY FABIENNE" sowie deren Erläuterungen schreibt sich das Unternehmen auf die Verpackungen, die Website und auf die Fahne.Die Produkte von reBELLE Beauty sind seit dem 1. Dezember erhältlich – direkt auf rebellebauty.ch und im Handel exklusiv auf perfecthair.com. Verantwortlich bei The Conscious Beauty Company: Fabienne Bolliger. Verantwortlich für Konzept und Umsetzung bei MONA UND MATEO: Sheena Czorniczek, Nicole Waldis, Lesley Ryffel, Mona Fluri, Mateo Sacchetti.