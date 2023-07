Echowerk

Vergangenes Wochenende fand erstmals die Erlebnismesse E-Nova in Zürich statt. Dabei konnten die Menschen auf dem Europaplatz die Welt der neuen Mobilität kennenlernen

Am Wochenende fand in Zürich erstmals die Erlebnismesse E-Nova statt. Auf dem Event konnten die Besucherinnen und Besucher die Welt der neuen Mobilität kennenlernen und ausprobieren. Und so fällt die Bilanz von Veranstalter Echowerk aus.

Mit der E-Nova hat die Schweiz eine neue Messe, die gezielt den Menschen die vielfältige Welt der neuen Mobilität näherbringen will. Vo