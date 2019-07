Zürich

Es mag Zufall sein. Aber der heutige Mittwoch scheint ein Uber-Tag zu sein. In Hamburg wagt der Fahrvermittler einen zweiten Anlauf - diesmal in der Zusammenarbeit mit Mietwagenfirmen und Taxiunternehmen - und startet zudem eine Kampagne mit Lokalkolerit.In der Schweiz dagegen können Kunden ab heute in Basel und Lausanne den Premiumservice "Uber Black" buchen. Damit können in den beiden Städten den Dienst für Fahrten in Luxusautos etwa der Marken Mercedes und Audi nutzen. Zuletzt hatte Uber den Premiumdienst nur inund Genf angeboten, in Basel gab es das Angebot allerdings immer wieder zeitweise. mir