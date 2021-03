MINI hat sich schon immer damit auseinandergesetzt, Urbanität neu zu erfinden und das Leben der Städter*innen mit maximalem Erlebnis und minimalem Fussabdruck aufzuwerten. Dabei geht das Engagement von MINI über die Mobilität hinaus. Mit dem Anspruch, durch sinnvolle Kooperationen den urbanen Lebensraum positiv zu verändern. Exemplarisch dafür steht UMAMI. Das Unternehmen produziert mitten in der Stadt Lebensmittel für Privatpersonen, Detailhandel und Gastronomie. Ein hoher Qualitätsanspruch, ein neues innovatives Denken und der Fokus auf Urbanität vereinen die Markenwerte des Zürcher Start-ups und von MINI.



Serviceplan Suisse für MINI: #MINIVoices​ – UMAMI

Serviceplan Suisse für MINI: #MINIVoices​ – Denis von UMAMI

Serviceplan Suisse für MINI: #MINIVoices​ – Manu von UMAMI

Serviceplan Suisse für MINI: #MINIVoices​ – Robin von UMAMI

Über Serviceplan Suisse AG Serviceplan Suisse AG ist eine eigenständige, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz im Haus der Kommunikation in Zürich. Sie bietet wegweisende Markenführung mit höchstem Wirkungsgrad auf allen Kanälen. Die Agentur schafft kundenrelevanten Mehrwert durch disziplinübergreifende Konzepte und die Integration von Kreation, Technologie, Content und Produktion. Serviceplan Suisse ist Mitglied der Leading Swiss Agencies (LSA). Das Haus der Kommunikation verbindet die Marken Serviceplan, Plan.Net, Solutions und Mediaplus mit einem gemeinsamen Ziel: Building Best Brands.

Verantwortlich bei MINI Switzerland und UMAMI: Adrian Kwasnitza (Head Marketing MINI), Alessia Pezzini (Spezialistin Events & Sponsoring MINI), Denis Weinberg, Manuel Vock, Robin Bertschinger und Luca Grandjean (UMAMI). Verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Tizian Lienhard (Art Direction), Lara Horisberger (Text), Laila Kalman (Social Media), Kurt Bösiger und Dominic Shota Schweingruber (Filmproduktion und Motion Design), Thomas Lüber (Creative Director), Sidonie Bauer und Livia Küpfert (Beratung), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Pam Hügli und Raul Serrat (Gesamtverantwortung).

Für die kommunikative Umsetzung liess sich Serviceplan Suisse für das Konzept "The UMAMI Circle" vom ökologischen Kreislauf inspirieren. Daraus entstanden Assets für drei Kommunikationsphasen: Den Auftakt macht ein rund 90 Sekunden langer Hauptfilm samt Teaser-Cutdowns für die Bewerbung auf Facebook und Instagram.Für die zweite Phase produzierte die Agentur drei Portraitfilme als Bühne für die UMAMI-Gründer, ihre Motivationen und Beweggründe. Alle diese Filme werden gemeinsam mit weiteren internationalen Initiativen auf mini.ch/umami vorgestellt. In der dritten Phase wird exklusiv die Schweizer MINI Community involviert – mit je kanalgerecht unterschiedlich inszenierten Assets für Facebook und Instagram.Pam Hügli, CEO des Hauses der Kommunikation Schweiz, freut sich über das Resultat: "Dieses Projekt beweist, dass ein kleines, gut eingespieltes und engagiertes Team in kurzer Zeit hohe Qualität produzieren kann."