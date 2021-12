„Das Storytelling ist meine grosse Leidenschaft.“ Mike Fuhrmann Teilen

Über die Generali Schweiz Seit 1987 ist Generali Schweiz eine Begleiterin auf dem Lebensweg seiner Kunden. Die Generali hat rund 1800 Mitarbeitende und bietet ihren rund eine Million Kundinnen und Kunden Lösungen für jede Lebenssituation an. Dazu zählen Sach-, Rechtsschutz- und Lebensversicherungen sowie Vorsorgelösungen. Mit der Gründung des House of Insurtech Switzerland (HITS) legt sie den Fokus auf Corp-Up, um die Integration von Wissen zu skalieren. Das heisst, die Generali entwickeln mit HITS, Start-ups und Unternehmen innovative Angebote.

Über Salesforce Salesforce ist weltweit führend im Bereich Customer Relationship Management (CRM) und bringt Unternehmen und Kunden im digitalen Zeitalter näher zusammen. Seit seiner Gründung 1999 ermöglicht Salesforce Unternehmen aller Größen und Branchen, sich durch zukunftsweisende Technologien wie Cloud, Mobile, Social, Sprachsteuerung und KI auf völlig neue Art mit ihren Kunden zu vernetzen.

Ich bin gebürtiger Deutscher, 45 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder. Die vergangenen 20 Jahre verbrachte ich im Ausland in Spanien, den Niederlanden, Indonesien und der Schweiz. Seit August 2018 verantworte ich das Marketing und die Kommunikation bei der Generali Schweiz.Mike Fuhrmann: Ich bin ursprünglich Werber und wollte nach meinem Wechsel ins Marketing der Kunde sein, den ich auf Agenturseite nie hatte - einer, der für gute Ideen kämpft und solche nicht weichspülen lässt. Vor meiner Zeit bei Generali habe ich das Marketing und die Kommunikation der Firma Hocoma , dem Schweizer Pionier im Bereich der robotischen Neurorehabilitation. Menschen mit robotisch gesteuertem Intensivtraining wieder zum Laufen zu verhelfen war eine sehr prägende Aufgabe. Daneben produziere ich Filme und schreibe Drehbücher. Das Storytelling ist meine grosse Leidenschaft.Mike Fuhrmann: Ich hatte die Möglichkeit, mein Script mit anderen Drehbuchautoren in Los Angeles vor bekannten Schauspielern zu pitchen, unter anderem auch Will Smith. Wir sassen da, ich pitchte das Script und irgendwie war Will Smith von meiner Story sehr angetan. Plötzlich fragte er mich in einer kurzen Pause, ob ich mir vorstellen könnte, den Protagonisten der Story, einen siebzehnjährigen Weissen, in einen zehnjährigen Schwarzen umzuschreiben. Meine Antwort war zögernd: "Etwas schwierig, weil dann funktioniert der Love-Interest nicht mehr." Will nickte verständnisvoll und wünschte viel Glück. Danach war ich uninteressant für ihn. In dem Moment realisierte ich, dass ich eine Riesenchance vertan hatte. Er suchte wohl eine Story für seinen Sohn. Dies war kurz vor dem Karate Kid Remake von 2010, das Will Smith für seinen Sohn Jaden produzierte.Mike Fuhrmann: Da halte ich mich ziemlich schadlos. Ich bin ein guter Versicherungskunde. Die Will Smith Story erzähle ich hier, weil sie mich gelehrt hat, wie wichtig es ist, flexibel zu sein oder auch Träume zu haben: "If you can dream it - you can do it" (Walt Disney). Ich hätte sagen sollen, klar, schreib ich um. Wer weiss, ob wir jetzt miteinander dieses Gespräch führen würden.Mike Fuhrmann: Darin, allen immer wieder vor Augen zu führen, dass unser wichtigster Stakeholder der Kunde ist.Mike Fuhrmann:Darauf, authentisch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit dem richtigen Angebot zu sein.Mike Fuhrmann: Wir sind seit drei Jahren praktisch ausschliesslich digital unterwegs, da wir komplett auf Performance-Marketing umgestellt haben.Mike Fuhrmann: Ich denke, gut. Wir arbeiten an Lösungen und ehrlich gesagt finde ich das Cookie-Aus gar nicht schlecht. Eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Gefragt ist Kreativität, insbesondere dann, wenn man dem Kunden weiterhin Mehrwerte bieten will. Versicherer müssten eigentlich keine allzu grosse Angst haben. Wir sitzen auf eigenem Datengold und sollten über unsere Kunden genügend Informationen haben.Mike Fuhrmann: Erstens, ein eigenes Gesicht entwickeln, um nicht austauschbar zu sein. Seien wir ehrlich, wir sind Dienstleister, unsere Produkte unterscheiden sich kaum. Nur beim Service, den wir am entsprechenden Kundentouchpoint leisten, gibt es Unterschiede. Zweitens, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden antizipieren und sie ins Zentrum unseres Schaffens stellen. Drittens, rasch auf die Bedürfnisse im Markt reagieren. Viertens, die Digitalisierung vorantreiben, ohne die persönliche Beratung zu vernachlässigen. Und fünftens über alle Kanäle das gleiche Erlebnis schaffen.Mike Fuhrmann:Die Pandemie hat die digitale Transformation massiv beschleunigt und es fand ein Umdenken statt. Die Akzeptanz für neue Arbeitsmodelle ist gestiegen (Worksmart@Generali)undMitarbeitende sind bezüglich Remote-Office anspruchsvoller geworden. Geschäftsreisen für kurze Meetings mit Powerpoint-Präsentationen wird es nicht mehr geben.Mike Fuhrmann: Ich beziehe das auf Dinge, die mir die Versicherung über austauschbare Produkte hinaus bietet. Die Versicherung hat meine Daten und sollte wissen, wo ich mich im Leben befinde. Bietet sie mir relevanten Content? Wenn sie sieht, dass ich die Adresse wechsle, ruft mich dann jemand an, um zu wissen, ob ich nun über eine grössere Wohnfläche verfüge und daher unterversichert sein könnte? Oder wenn ich was für mein Kind abgeschlossen habe und die Versicherung eigentlich wissen sollte, wann das Kind ins Führerscheinalter kommt, geht sie dann proaktiv auf mich und mein Kind zu und bietet Tipps und Tricks rund ums Autofahren? Im Kern geht es um die Frage, wie ich im Gespräch bleibe, damit die Rechnungszustellung nicht der einzige Kontakt ist.Mike Fuhrmann: Wir hatten dieses Jahr einen Test gemacht und allen Kunden mit Emailadresse zum Geburtstag eine persönliche Playlist aus ihrem Geburtsjahrzehnt via Spotify geschickt. Alles automatisiert und personalisiert. Pro Tag gehen so rund 4000 Emails raus und wir erhalten viele positive Rückmeldungen. Die Kundinnen und Kunden schätzen diese schöne emotionale Überraschung sehr. Ein gutes Beispiel dafür, wie man Datenwissen geschickt einsetzt…Mike Fuhrmann:Es spielt eine Hauptrolle und hier sind wir weiter als der Wettbewerb. Jede Versicherung sagt, dass sie "Datengetriebenes Marketing" betreibt. Wir haben unseren gesamten Prozess rund ums datengetriebene Marketing aufgebaut und etabliert. Und wir haben ein Multi-Disziplinäres Team aufgestellt mit Digital Campaign Managern, CRM Experts, Data Analysts, Journey Buildern und mit externen Partnern wie Google, Nexoya und Salesforce.Das entwickeln wir ständig und gezielt weiter. Egal, ob neue Technologien, die Nutzung von KI, neue Partnerschaften, Skills im Team oder innovatives Denken, unser Ziel bleibt es, die verschiedenen Disziplinen so nah wie möglich zusammenzubringen. Ein bisschen Mut gehört bei der Aufnahme neuer Talente dazu. Auch hier gehen wir neue Wege. Wir suchen lieber Quereinsteiger mit einem technischen Background.Mike Fuhrmann: Wir sind in der Schweiz ein relativ kleiner Versicherer, der nicht die Budgets der grossen Anbieter zu Verfügung hat. Unsere Marketingprogramme müssen wirksamer und effizienter sein. Nur Anhand von smarten Insights und Technologie können wir die Kosten per Akquisition und Maintenance so niedrig halten wie nie zuvor. Letztlich profitiert der Kunde, wenn sein Versicherer nicht zu viele Millionen ins Marketing investiert.Mike Fuhrmann: Kurz gesagt, unser Maturitätslevel ist bereits sehr hoch und das wird auch von unserer Gruppe als Best Practice erkannt. Ich habe zuvor unsere Data Science Praxis erwähnt. Die gesamte Kundenintelligenz – Kanal- sowie Silo-übergreifend – liegt zentral in diesem Team. Wir finden, das ist einer der wichtigsten Assets im Marketing der Generali Schweiz. Wir können anhand smarter Daten jeden Tag unsere Kampagnen noch ein bisschen verbessern, und zwar bis an die Front zum Agenten.Mike Fuhrmann: Wir sehen noch Potential in der Sammlung weiterer Daten-Impulse, beispielsweise im Servicebereich, um besser zu verstehen, wie wir Kunden, die einen Schaden melden oder eine Anfrage haben, besser unterstützen können. Zum anderen ist da die Herausforderung, smartere Wege im Datenumgang zu finden, sei es reaktiv oder proaktiv. Wir glauben, dass die KI und die Cloud-Lösungen eine immer wichtigere Rolle spielen, um dem Kunden das für ihn/sie beste Angebot schnellstmöglich liefern zu können.Mike Fuhrmann: Generali Schweiz hat die "neuen Wege" der Cloud bereits seit 2018 implementiert. Das betrifft Marketing, Sales und IT.Mike Fuhrmann:Wir wussten, dass wir im Vergleich zu anderen Playern im Markt in der CRM-Praxis einen Quantensprung machen konnten. Heute ist unsere Salesforce-Implementierung eine Erfolgsstory die zeigt, wie Marketing und Sales harmonisch zusammenspielen können, mit dem Marketing als "Brain", Sales als "Arm" und einem End-To-End-Tracking von Leads, Offerten und Verträgen.Mike Fuhrmann:Als Erfolgsgeschichte konnte man das Vorhaben erst nach ein paar Jahren bezeichnen. Einfach so implementieren geht nicht. Digitale Transformation gut hinzukriegen bedeutet, einen Weg zu gehen. Das wissen inzwischen alle Unternehmen, die grosse Projekte gestartet haben. Man sollte im "Digital Transformation Manual" nebst Technologien und Prozessen auch Dinge wie Geduld, positives Mindset, moderner Führungsstile, agiles Arbeiten sowie die ausgeprägte Bereitschaft für Trial and Error festschreiben. Fehler gibt es immer. Dinge verschieben sich. Die Geschäftsleitung, besonders CEO Andreas Krümmel, hat immer an die Projekte und die "continous improvement" Strategie im Digital Marketing geglaubt. Und deshalb sind wir jetzt einen Schritt weiter als andere.Mike Fuhrmann: Letztlich bekommen Interessenten und Kunden dadurch relevantere und gezieltere Inhalte als je zuvor. Die Reise eines Interessenten wird kürzer und schneller, weil er rascher zum gewünschten Produkt kommt. Bestehenden Kunden können wir Optimierungsvorschläge anbieten. In der E-Commerce Welt sind Zeilen wie "Vielleicht könnte Sie auch das oder das interessieren…" nichts Neues. Davon versuchen wir zu lernen und integrieren es im digitalen Umfeld sowie an der Front bei unseren Agenten.