Wer hat in den vergangenen Monaten nicht viel zu viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht? Die Sehnsucht nach Sonne, frischer Luft und Abwechslung dürfte bei vielen Menschen groß sein. Darauf setzt Wirz, und deshalb schickt die Migros seine Kundschaft nach draußen – in Person der seit Herbst vergangenen Jahres bekannten Bewohner eines Mehrfamilienhauses, die als Protagonisten des Migros-Markenauftritts dienen.

Migros – Einfach gut leben: Raus mit euch.

Migros – Einfach gut leben: Hiking Sounds.

Das Unternehmen will nach Angaben von Wirz mit seinen Geschichten aus dem Alltag ein ansteckendes Outdoor-Sommergefühl verbreiten. Dafür sollen mehrere Spots sorgen. Einer handelt vom Pärchen Mauri und Stefan, das zu einem Wohnmobil-Abenteuer aufbricht und auf seinem Roadtrip durch die Schweiz viel Sommeridylle und auch ein paar Fails erlebt. Ein anderer begleitet die Familie Bachmann beim Campen.Ein weiterer Film mit Beat und seiner Tochter Lea bewirbt das musikalische Outdoor-Erlebnis Migros Hiking Sounds und die exklusive Ticketverlosung. Es ist von der Agentur Tit-Pit konzipiert worden, sie setzt es auch um. Auf mehrere Tage verteilt im Juli und August können Hiker am Wegrand Schweizer Musikgrössen wie Lo & Leduc, Dodo, 77 Bombay Street, Kunz, Dabu Fantastic, Luca Hänni, Anna Rossinelli, Baschi, Stubete Gäng, Adrian Stern, Oesch die Dritten oder Stress erleben.