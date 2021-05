M-Industrie stellt sich in Deutschland neu auf

© Chocolat Frey In der Schweiz ist Chocolat Frey ein Schwergewicht. Diese Kompetenz will das Unternehmen auch im Ausland ausspielen.

Mit der Umfirmierung der M-Industrie Deutschland GmbH in Delica zum 1. Juni will die Migros auch nach Aussen den Schritt zu einer stärkeren Markenfokussierung deutlich machen. Intern läuft der Umbau schon seit Jahren. Neben der Umschichtung des Auslandsgeschäftes von Private Label auf die margenstärkeren eigenen Marken will Migros damit Kräfte bündeln und mehr Synergien zwischen den bislang weitgehend getrennt agierenden Warengruppen erreichen.