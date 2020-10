Seit fünf Jahren verantwortetdie Geschäfts von Microsoft in der Schweiz. Ab November bricht sie zu neuen Ufern auf und wird Vorsitzende der Geschäftsführung von. Die promovierte Juristin kehrt damit wieder nach München zurück. Bereits zwischen 2011 und 2015 führte sie bei der deutschen Tochter des US-Softwarekonzerns das Geschäftsfeld Öffentliche Verwaltung.Vor ihrem Start bei Microsoft arbeitete die Deutsch-Französin bei der, dem Spezialsystemhaus ESG GmbH und einem Tochterunternehmen der EADS, Elekluft GmbH. Ihre Karriere hatte die heute 54-Jährige bei derim Bereich Public Affairs gestartet.r begründet die Entscheidung für die Top-Managerin in einem Schreiben an die Microsoft-Mannschaft in Deutschland so: "Ihre starke Führung und ihre hands-on Mentalität, sowie ihre nachgewiesene erfolgreiche Tätigkeit für Microsoft in Deutschland und der Schweiz machen sie zu einer hervorragenden Wahl, erklärt der President Microsoft EMEA.In Deutschland folgt Janik auf, die im Vorstand von SAP zu Beginn des kommenden Jahres zunächst das Personalressort sowie ab Mitte 2021 zudem die Rolle als Chief Operating Officer übernehmen wird.