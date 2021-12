Mit wem führe ich dieses Interview, mit Michel dem Privatmann aus Fribourg, Michel Fornasier dem Botschafter, Bionicman dem Superhelden oder Bionicman der Comicfigur? Michel Fornasier: Mit Michel.



Okay, Michel. Wer bist Du und was treibt Dich an? Michel: 1978 kam ich ohne rechte Hand auf die Welt und wuchs sehr behütet und geborgen mit einem jüngeren, zweihändigen Bruder im Kanton Fribourg auf. Meine fehlende Hand ist kein allzu schweres, aber sehr sichtbares Handicap. Besonders als Teenager war mir meine Beeinträchtigung unangenehm. Ich hatte immer das Gefühl, die Menschen würden mich anstarren und tuscheln. Ich brauchte ganze 35 Jahre, bis ich diese Scham ablegen konnte. Heute trage ich eine bionische Handprothese.

© Beat Hürlimann

Enea hat sich für eine Hand im Superhelden-Design Bionicman entschieden

© Beat Hürlimann

Den Stiftungszweck "Give CHILDREN a Hand" im Moment der Übergabe festgehalten.

Michel: Die Gründung geht auf ein Erlebnis in meiner Kindheit zurück. Als Siebenjähriger war ich zu Abklärungen beim Orthopädientechniker. Im Wartezimmer sah ich hautfarbene, menschenähnliche Hände und Beine aus Kunststoff. Dieser Anblick traumatisierte mich so sehr, dass ich den Wunsch hatte, eines Tages Prothesen für Kinder zu entwickeln und zu designen, die nicht furchteinflössend auf sie wirken. So gründete ich später die Stiftung "Give CHILDREN a Hand".Michel: Unsere Vision ist die, Handprothesen für Kinder herzustellen, die spielerisch daherkommen. Wir nennen sie Zauberhände. Grossen Wert legen wir darauf, dass diese "Prothesen" bunt und leuchtend aussehen, wie ein Spielzeug und nicht wie eine Nachbildung einer menschlichen Hand. So möchten wir die Berührungsängste der Kinder für Prothesen herabsetzen. Eine solche Zauberhand kostet zwischen 500 und 1000 Franken. Damit können die Kinder Velo und Ski fahren, klettern oder Stand-up paddeln, da die Zauberhände 100 Prozent wasserdicht sind. Gleichzeitig bieten diese Hände den Kindern auch eine Art Schutzschild, der ihr Selbstwertgefühl stärkt und sie vor Mobbing schützt.Michel: Jedes Kind designt seine Handprothese selbst. Bei den Mädchen steht der Disneyfilm "Die Eiskönigin" hoch im Kurs, bei den Jungs sind es eher Superhelden oder Sportvereine. Bei den Superhelden können sie zwischen "Bionicman", dem weiblichen Pendant "Bionica" und "Bioc", einem Hund mit einer fehlenden Pfote wählen.Michel: Meine bionische Handprothese verfügt über einen Index-Finger. Damit kann ich den Touchscreen des Tablets bedienen. Kinder, die den Finger sahen, erinnerte er an den Finger von Spider-Man und sie fragten mich: "Verleiht dir die Hand Superkräfte?" Anfänglich habe ich das verneint. Heute antworte ich: "Gut möglich". Immer mehr Kinder äussersten den Wunsch nach einer bionischen Hand mit dem "Spider-Man-Finger". So habe ich mich entschieden, als Bionicman in ein Heldenkostüm zu schlüpfen.Michel: Bionicman ist ein Superheld auf Augenhöhe und die Galionsfigur von "Give CHILDREN a Hand". Er möchte den Kindern helfen, Mut machen und ihnen Hand bieten. So besucht er auf seiner "Rise & be Nice Tour" Schulen, Kinderspitäler und Sportcamps. Motiviert Kinder auf eine spielerische Art (Edutainment) zu mehr Menschlichkeit und Akzeptanz. Die Kinder erfahren, dass jeder Mensch besonders ist und eine vermeintliche Schwäche zur Stärke werden kann. Auch Mobbing-Prävention steht dabei im Zentrum. Denn Magie beginnt bekanntlich, wo Mobbing endet.Michel: Es gibt inzwischen drei Comicbücher über Bionicman. Gezeichnet wurden diese von David Boller, die Geschichten schreibe ich – inspiriert von persönlichen Erlebnissen. 2022 erscheint Band vier mit den beiden Künstlern Alberto Toche und Eduardo Garcia. Beides sind erstklassische Zeichner. Eduardo ist Mexikaner und Alberto stammt aus Barcelona, einer der Hochburgen der Comic-Illustrationen, lebt in den USA und arbeitet für DC Comics und Marvel. Wichtig ist uns, dass jedes Abenteuer ohne jegliche Gewalt auskommt. Im dritten Band greift erstmals die Superheldin Bionica ins Geschehen ein. Wie alle Figuren, die im Comic vorkommen und eine tragende Rolle spielen, ist auch Bionica von einer Person aus dem realen Leben, Romina Manser, inspiriert.Michel: Neulich kam ein Mädchen im Rollstuhl auf mich zu und meinte, dass sie beim Lesen unserer Comics ihren Rollstuhl völlig vergisst und wie Bionicman fliegen kann. Kindern Mut machen, sie beflügeln, dafür steht Bionicman und die Enthinderungsmission.