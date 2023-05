zVg

Auf der B2B-Branchenplattform Ilmac hatten sich letztmalig 2021 etwa 250 Aussteller präsentiert

Im September steht wieder die Ilmac in Basel auf dem Programm. Veranstalter MCH hat Yellow mit einer Verjüngungskur der Industriemesse für Forschung und Entwicklung, Umwelt- und Verfahrenstechnik in Pharma, Chemie und Biotechnologie beauftragt.

Die Fachmesse Ilmac existiert seit 1959. Die Live-Marketing-Plattform findet alle zwei Jahre in Basel und jeweils im Zwischenjahr in kleinerer Form in