DillySocks, das sind bunte, freche, lustige Socken mit Schweizer Design und nachhaltiger Qualität. Und eigentlich zu schade, um sie nur an den Füssen zu tragen. Muss man auch nicht: Denn DillySocks präsentiert zu Weihnachten den Soxmas Sweater – ein komplett mit Socken versehener Ugly Christmas Sweater, exklusiv handgenäht von Rework in Zürich. Den gibt's zwar nicht zu kaufen, aber dafür zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, ist Kreativität gefragt: Mit dem Online-Creator soxmas.dillysocks.com lässt sich das Design des Soxmas Sweaters individuell gestalten. Socke um Socke werden wahre Unikate geschaffen, wobei sowohl der Fantasie als auch dem schlechten Geschmack keine Grenzen gesetzt sind.

© zVg

© zVg

DillySocks | Soxmas Creator

Credits Verantwortlich bei DillySocks: Sean Pfister (Gründer). Verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Nathalie Jakober, Laura Seifert, Andrea Menzi (Beratung), Günter Zumbach, Peter Liptak (Text & Konzept), Hanning Beland, Luca Di Francesco, Mike Fischer (Art Direction), Carina Kienzle, Terence Fuchs (Grafik), Lorenzo Müller (UX), Dominic Shota Schweingruber (Motion Design), Thomas Lüber (Creative Direction), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung). Jonathan Heyer (Fotografie und Film), AschmannKlauser Postproduction (Bildbearbeitung).

Über Serviceplan Suisse AG Serviceplan Suisse AG ist eine eigenständige, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz im House of Communication in Zürich. Sie bietet wegweisende Markenführung mit höchstem Wirkungsgrad auf allen Kanälen. Die Agentur schafft kundenrelevanten Mehrwert durch disziplinübergreifende Konzepte und die Integration von Kreation, Technologie, Content und Produktion. Serviceplan Suisse ist Mitglied der Leading Swiss Agencies (LSA). Das House of Communication verbindet die Marken Serviceplan, Plan.Net und Mediaplus mit einem gemeinsamen Ziel: Building Best Brands.

Wer den hässlichsten aller Soxmas Sweaters kreiert hat, wird schliesslich in den Sozialen Medien entschieden, wo die User*innen auf Instagram in regelmässigen Polls abstimmen können. Besonderen Mut zur Hässlichkeit beweist derweil der Komiker und Influencer Kiko (@kikomedy), der sich im Soxmas Sweater gekleidet auf die Strasse wagt, um die Reaktionen der Passant*innen für einen Livestream auf Instagram einzufangen.Entwickelt wurde diese ungewöhnliche Weihnachtskampagne in enger Zusammenarbeit zwischen DillySocks und ihrer Agentur Serviceplan Suisse. Einen Erfolg konnten die beiden Firmen schon vor Kampagnenstart feiern: die Kampagne gewann beim Creative Credit Program von ADC Switzerland und Meta (Facebook) Silber. Die Merry-Soxmas-Aktion geht jetzt in den Endspurt. Wer also dieses Jahr noch etwas wirklich Hässliches produzieren und damit sogar gewinnen will, geht jetzt auf soxmas.dillsocks.com – viel Vergnügen!