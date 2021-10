© PInterest

Über den Welttag der psychischen Gesundheit Das übergeordnete Ziel des Welttages der psychischen Gesundheit besteht darin, das Bewusstsein für psychische Gesundheitsprobleme auf der ganzen Welt zu schärfen und Anstrengungen zur Unterstützung der psychischen Gesundheit zu mobilisieren. Der Tag bietet allen Akteuren, die sich mit psychischen Gesundheitsthemen befassen, die Möglichkeit, über ihre Arbeit zu sprechen und darüber, was noch getan werden muss, um die psychische Gesundheitsversorgung für Menschen weltweit Realität werden zu lassen. Mehr dazu gibt es hier.

Über Pinterest Menschen auf der ganzen Welt kommen auf der Suche nach Inspiration zu Pinterest. Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine zum Entdecken, mit der Menschen inspirierende Creator finden, neue Produkte kaufen und nach Ideen suchen, die sie offline umsetzen können. Menschen haben sich fast 300 Milliarden Pins gemerkt, die eine Vielzahl von Interessen abdecken - von der Home Office-Einrichtung über das Kochen eines neuen Rezepts bis hin zur Suche nach dem nächsten Urlaubsziel. Pinterest hat seinen Hauptsitz in San Francisco, wurde 2010 gegründet und hat mehr als 400 Millionen monatlich aktive Nutzer*innen. Verfügbar auf iOS und Android sowie unter pinterest.de.

Die Inhalte wurden gemeinsam mit Gesundheitsexperten von Brainstorm , dem Stanford Lab for Mental Health Innovation und der Hilfe von Vibrant Emotional Health und der National Suicide Prevention Lifeline erstellt. In Deutschland hat Pinterest mit der Telefonseelsorge Deutschland zusammengearbeitet und die Inhalte validiert. In der Schweiz ist es dann wohl die Dargebotene Hand oder entsprechende Organisationen für Altersgruppen. Aktuell erscheint beim Klick in der Schweiz folgendes Fenster:Pinterest legt anlässlich des Mental Health Awareness Day einen verstärkten Fokus auf das Thema mentale Gesundheit. Pinner können ab sofort in dem neuen Produktbereich Compassionate Search hilfreiche Übungen zur Unterstützung ihres Wohlbefindens machen. Im Heute-Tab im Produkt finden Pinner ab 10. Oktober bis Ende des Monats inspirierende Inhalte, Creator und Informationen zum Thema. Die Suchfunktion "Compassionate Search“ ist eine Möglichkeit für Nutzerinnen und Nutzer, hilfreiche Ressourcen und Aktivitäten zu finden, wenn sie sich gestresst, besorgt oder traurig fühlen. Dazu müssen sie einfach nur nach Begriffen rund um emotionales Wohlbefinden suchen. Seit neuestem ist diese Funktion auch in Deutschland verfügbar. Es gibt sie bereits in den USA, dem Vereinigten Königreich, Irland, Kanada, Australien, Singapur, Indien, Philippinen, Hongkong und Neuseeland. Leider aber noch nicht in der Schweiz. Diese geführten Aktivitäten wurden mit der Unterstützung der Gesundheitsexpertinnen und -Experten von Brainstorm, dem Stanford Lab for Mental Health Innovation und der Hilfe von Vibrant Emotional Health und der National Suicide Prevention Lifeline erstellt. In Deutschland hat Pinterest mit der Telefonseelsorge Deutschland zusammengearbeitet und die Inhalte validiert.Durch Tippen auf "Tägliche Inspiration" im Pinterest-Suchtab finden Pinner ausserdem eine Auswahl an Aktivitäten für mehr Wohlbefinden, die von Content-Creators zusammengestellt wurden. Emotionales und psychisches Wohlbefinden kann für jeden Menschen anders aussehen und anders unterstützt werden - Tagebuch schreiben, meditieren, spazieren gehen, tanzen, malen und vieles mehr – all das sind Aktivitäten, die sich positiv auf unsere Psyche auswirken können."Pinterest ist einer der letzten positiven Orte im Internet. Wir nehmen das Wohlbefinden unserer Pinner ernst und bieten ihnen mit dem Produktbereich Compassionate Search Unterstützung, wenn es ihnen nicht gut geht. Wir investieren fortlaufend in unser Produkt und unsere Richtlinien, um ein sicheres und positives Umfeld sicherzustellen - für unsere Pinner, Marken und Creator." -, Country Manager Pinterest DACH