© Melitta Die durchschnittlich mehr als 80.000 Zuschauer im "Signal Iduna Park" können künftig Melitta-Kaffee schlürfen

Die Kaffeerösterei Melitta mit Schweiz-Sitz in Egerkingen ist Kaffee-Partner des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geworden. Die Zusammenarbeit wird in der Mitte des Monats startenden Bundesliga-Saison bei diversen Marketing- und Kommunikationsanlässen in der Schweiz, Deutschland und Österreich sichtbar werden.