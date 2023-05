T-Systems Schweiz

Peter Nikles ist bei T-Systems Schweiz gestartet

Peter Nikles ist per 1. April neuer Head of Vertical Health, Health Insurance & Public bei T-Systems Schweiz. Der Manager hat damit die Vertriebsleitung für alle drei Sparten inne. Die drei Marktsegmente sind für die Digitalisierungs-, IT- und Cloudpartnerin von strategischer Bedeutung.

T-Systems Schweiz richtet sich noch stärker auf Fokusbranchen aus, vor allem auf das Gesundheitswesen, Krankenversicherer und auf die öffent